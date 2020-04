Er komt een doorstart voor de vzw Ne(s)t, het Gentse opvanghuis dat begin februari in opspraak kwam. Dat heeft het Vlaams Agentschap Opgroeien bekendgemaakt, dat de vzw van Saskia Van Nieuwenhove doorlichtte na berichten over financiële onregelmatigheden, maar ook over pooiers, prostitutie en drugs in het huis.

Het agentschap concludeert in zijn rapport dat er geen indicatie is dat er moedwillige ongeregeldheden plaatsvonden of -vinden, schrijven De Standaard en Het Laatste Nieuws donderdag. 'Er is wel een gebrek aan maturiteit en professionaliteit in de organisatie, deels te verklaren door het feit dat het om een jonge organisatie gaat. Problematisch is dat de gevraagde verbeteracties zich (nog) niet manifesteren in de werking, zoals uit het verslag van de Zorginspectie blijkt. De pedagogische en financiële werking moeten beter.'

Het agentschap koppelt daarom een reeks strikte voorwaarden aan de doorstart van een nieuwe vzw, die op die manier wel financiële steun vanuit de Vlaamse overheid kan blijven krijgen. Zo komt er onder meer verplicht een andere raad van bestuur, met externe bestuurders met bewezen expertise in de jeugdhulp. Aan de doorstart zijn ook resultaatverbintenissen gekoppeld. De nieuwe vzw moet er tegen 30 april zijn.

In de regio van Gent huurt Van Nieuwenhove een huis dat dienst doet als een laagdrempelig opvanghuis voor slachtoffers van tienerpooiers die geen plek vinden in de traditionele jeugdvoorzieningen. Van Nieuwenhove woont er samen met de meisjes. Begin februari getuigden behalve enkele slachtoffers die ze opving ook ex-bestuurders en -medewerkers in het weekblad Humo over de werking van Nest. Daarop startte de Zorginspectie een onderzoek.

