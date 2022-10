Vluchtelingenwerk Vlaanderen ziet minderjarige asielzoekers op straat slapen

In de afgelopen nacht van dinsdag op woensdag hebben volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen 21 minderjarige vluchtelingen de nacht op straat moeten doorbrengen, doordat ze geen plaats vonden in het overvolle netwerk van Fedasil. ‘Dit kan je enkel oplossen door meer opvang te voorzien’, aldus Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De asielcrisis is een feit in België. De cijfers van het aantal aanvragers om internationale bescherming lopen hoog op. Bovendien heeft ook een verhoogd aantal minderjarigen zich aangemeld in ons land. Hierdoor is er een langere wachttijd voor de toewijzing van een voogd en een vertraging in het opstarten van het leeftijdsonderzoek in geval van twijfel over de minderjarigheid.

Volgens de bronnen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben afgelopen nacht 21 minderjarigen tussen zestien en achttien jaar oud de nacht op straat moeten doorbrengen. Ze zouden dinsdagochtend een asielaanvraag hebben aangevraagd aan Pacheco, het aanmeldcentrum in Brussel, maar doordat er niet voldoende opvangplaats was, moesten ze woensdag terugkomen.

Of dit een gevolg is van het incident dat dinsdag leidde tot de sluiting van de achterpoort van Klein Kasteeltje, is niet duidelijk. ‘Het beschermingssysteem voor minderjarigen vertoont zorgwekkende capaciteitstekorten, waardoor zij ook op straat belanden. Dit is uitermate alarmerend’, waarschuwt Claus.

Fedasil werkt met een systeem waarbij kwetsbare groepen zoals minderjarigen, vrouwen en families voorrang krijgen. De alleenstaande mannen die overblijven, moeten vaker op straat slapen aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) kondigde dinsdag nog aan dat er een Winterplan komt met extra opvangcapaciteit.