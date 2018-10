Vluchtelingenwerk Vlaanderen over stopzetting hervestiging vluchtelingen: 'Dit is onverantwoord'

'Het is stuitend dat hij nu zelfs dit minimale engagement stopzet en een internationale afspraak niet nakomt', klinkt het.

Europa beloofde 4 procent van de vluchtelingen die recht hebben op hervestiging op te nemen, wat neerkomt op 50.000 mensen, verklaart Vandycke. 'België zou er 1.150 op te vangen, wat voor een welvarend land als dat van ons bijzonder weinig is', aldus de directrice. Ze verwijst naar Zweden, een land met een gelijkaardig aantal inwoners en een gelijkaardig bbp, dat zowat 5.000 vluchtelingen opvangt.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen noemt het een onverantwoordelijke beslissing. 'Er wordt onverantwoordelijk omgegaan met ons belastinggeld, het is onverantwoordelijk in het samenspel met Europa en het is onverantwoordelijk om het leven van mensen zo in gevaar te brengen', besluit Vandycke.