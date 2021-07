Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert op donderdag een symbolische actie om het Europese migratiebeleid aan de kaak te stellen. Op het strand van Zeebrugge worden 621 zandsculpturen met witte lakens opgebouwd, één voor elke migrant die in het eerste trimester van dit jaar om het leven kwam in de Middellandse zee.

Met de actie wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen België en de Europese Unie wil aansporen om met humane en werkbare oplossingen voor mensen op de vlucht te komen.

De actie zorgt voor een opvallend beeld op het strand van Zeebrugge donderdagmorgen. Honderden zandsculpturen met menselijke afmetingen van baby's, kinderen en volwassenen - elk onder een wit strandlaken. Op de lakens staat de boodschap: 'Searching for a place for your towel? 621 people drowned searching for a place to live.' (zoek je een plek voor je handdoek? 621 mensen stierven toen ze zochten naar een plek om te leven.)

De 621 sculpturen staan symbool voor de migranten die in het eerste trimester van 2021 verdronken in de Middellandse Zee. Volgens de meest recente cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is dat aantal ondertussen al gestegen tot 827. In heel 2020 lieten 375 mensen het leven tijdens de oversteek naar het Europees vasteland.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen kaart aan dat veel migranten niet voldoen aan de hoge voorwaarden voor een visum, of buiten de criteria vallen voor gezinshereniging. 'Het merendeel van hen wendt zich vervolgens tot gammele bootjes en mensensmokkelaars om Europa te bereiken. Honderden mensen verdrinken zo elk jaar in de Middellandse Zee', klinkt het.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen pleit voor meer veilige en legale toegangswegen via een coherent beleid rond humanitaire visa, een structureel hervestigingsbeleid met hoge jaarlijkse quota en een versoepeling van de procedure en criteria voor gezinshereniging.

