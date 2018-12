Vluchtelingenorganisaties proberen regering wakker te schudden aan Klein Kasteeltje

Verschillende hulporganisaties waaronder Het Netwerk Tegen Armoede, Brussels Platform Armoede, Refugee Party en Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben woensdag aan het nieuwe aanmeldcentrum van het Klein Kasteeltje en aan het Brusselse Noordstation geprotesteerd tegen het huidige migratiebeleid

"Er zijn de transitmigranten, de erkende vluchtelingen die het moeilijk hebben om een woning te vinden en de sowieso al 3.000 daklozen die ons land kent. Dit beleid moet stoppen en er moet oog zijn voor mensen die op straat leven", vertelt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De meest acute crisis speelt zich momenteel af aan de poorten van het Klein Kasteeltje. Daar worden elke dag slechts 50 mensen toegelaten tot het aanmeldcentrum voor een asielaanvraag. "De druk die we uitoefenen heeft al geholpen, want we zien dat vandaag de meest kwetsbare mensen zoals vrouwen, kinderen en zieke mensen eerst binnen mochten", stelt Vandycke. Het ging wel meteen om 40 tot 50 personen die voorrang kregen en dus is het maar de vraag of de vele mannen die vaak al meerdere dagen staan te wachten nu wel toegelaten worden.

De hulporganisaties komen dagelijks ter plekke om de wachtenden te voorzien van warme dranken en uitleg. Die krijgen ze niet van de medewerkers van het aanmeldcentrum. "Er is onvoldoende capaciteit om de mensen die hier elke dag staan te wachten, binnen te laten. We vragen dat die limiet wordt opgeheven, want het gaat tenslotte maar om een 100 tot 150-tal mensen per dag. Wat ons land normaal gezien op andere dagen wel aankan. In deze crisissituatie vragen we ook helder te communiceren, want het gebrek aan communicatie zorgt voor heel veel stress", legt Vandycke uit.

Na het protest aan het Klein Kasteeltje, waar een spandoek werd ontrold, gingen de actievoerders naar het Noordstation. Daar hielden ze een tweede actie en lieten ze wekkers afgaan, terwijl mensen in een slaapzak op de grond lagen.

Het is tijd dat de regering wakker wordt en geen mensen meer op straat achter laat, luidt de boodschap. "Er zit duidelijk een operationeel probleem achter. Deze regering heeft gekozen voor een drastische afbouw van de opvangbedden en dus zijn er te weinig plaatsen. De enige oplossing is om die opvangbedden terug te openen, niet een limiet stellen op het aantal aanmeldingen. Die bedden en het personeel zijn voorhanden. Ze moeten ze terug inschakelen", stelt de directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De andere reden die door de staatsecretaris Theo Francken wordt gegeven is de ontradingspolitiek, maar daar zien de hulporganisaties het nut niet van in. "Je kan geen ontradingspolitiek voeren op de kap van kwetsbare mensen op de vlucht waardoor zij op straat belanden. Dat is onwettig, want ook zij hebben recht op toegang tot asiel", besluit Vandycke.