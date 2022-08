Tijdelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers: vlot verloop op eerste dag

Aan het nieuwe, tijdelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers nabij de Financiëntoren is het vanmorgen druk, maar alles verloopt kalm. Dat meldt persagentschap Belga.

Iets na 8 uur had vrijwilligersorganisatie Serve the City ruim 300 koffies uitgedeeld. Korpschef Michel Goovaerts kwam ter plaatse eveneens vaststellen dat alles vlot verloopt.

Klein Kasteeltje

Sinds vandaag gebeurt de registratie niet langer aan het Klein Kasteeltje, waar zich de voorbije weken regelmatig ronduit chaotische taferelen voordeden. Na een woelige ochtend legde het Fedasil-personeel dinsdag het werk kort neer.

Daarop werd beslist om de registratie weg te halen van het Klein Kasteeltje, en er enkel de toewijzing van opvangplaatsen te laten gebeuren.

‘Samen met de politie hebben we vrijdag en afgelopen weekend hard gewerkt om alles hier klaar te krijgen’, zegt Freddy Roosemont, directeur-generaal van Dienst Vreemdelingenzaken.

Zo werden rijen in trechtervorm opgesteld, om het duw- en trekwerk dat aan het Klein Kasteeltje regelmatig te zien was, te vermijden.

Ontbijt en informatie

Bij de opening van het centrum, om 8.30 uur, bleef alles kalm en gingen de asielzoekers een voor een naar binnen. De rij van de gezinnen en de kwetsbare mensen, die iets minder dan 100 mensen telde, was een kwartier na de opening al leeg.

‘Het lijkt er inderdaad op dat de mensen hun weg naar hier gevonden hebben’, zegt ook Nathan Torrini van Serve the City. ‘Onze taak hier is om eventuele spanningen wat te milderen: een ontbijt aanbieden, informatie geven?’

Tijdelijke oplossing

Hoeveel mensen zich per dag kunnen laten registreren, is nog even afwachten. In het Klein Kasteeltje waren dat er goed 250, maar Roosemont wijst erop dat ze in Pacheco over meer ruimte beschikken en dat dat er dus meer kunnen zijn.

Het aanmeldcentrum in de Pachecolaan is een tijdelijke oplossing, in afwachting van een definitiever aanmeldcentrum. Waar en wanneer dat er komt, is vandaag nog niet bekend.

