22.182 tellingen in 7.380 tuinen: de vlindertelling van Natuurpunt 2020 is een record-editie geworden. Gemiddeld vallen er op vijf minuten zes vlinders te zien in een Vlaamse tuin. Het koolwitje het vaakst.

De meest getelde vlinders in de vlindertelling van Natuurpunt dit jaar zijn het koolwitje (12.515 keer geteld), atalanta (12.134) en dagpauwoog (8.049). Dat die laatste de top drie kwam binnen gefladderd, is goed nieuws, meldt Natuurpunt. 'Vorig jaar stond de soort nog op plaats 7 en werd hij in amper drie op tien tuinen gemeld. De populatie van deze netelgebonden vlindersoort crashte in de recorddroge jaren 2018 en 2019, maar heeft zich nu hersteld tot het niveau van voordien.' De dagpauwoog profiteerde dus van het wisselvallige weer in juli, in tegenstelling tot de algemene vlinderpopulatie. Daarmee blijft het slechter gesteld dan vroeger. 'Vooral de graslandvlinders deelden de voorbije dertig jaar in de klappen.

Andere vlinders die hun eitjes op netels leggen, het landkaartje en de kleine vos, zijn niet sterker uit deze telling gekomen. Het landkaartje kwam slechts voor in twee procent van de tellingen. 'Ook de kleine vos geraakt niet uit het sukkelstraatje waar hij al jaren in zit,' stelt Natuurpunt vast, net als de Nederlandse Vlinderstichting, die in dezelfde periode ook een tuinvlindertelling organiseerde. Het is onduidelijk waarom de kleine vos in Noord-Nederland en in Wallonië veel beter standhoudt, dan in Vlaanderen en Zuid-Nederland.

Het boomblauwtje en de kolibrievlinder, een opvallende soort die als trekvlinder vanuit Zuid-Europa bij ons op bezoek komt, deden het dan weer goed. Andere positieve trends: 'Opnieuw zijn er relatief veel meldingen van warmteminnende soorten zoals keizersmantel en kaasjeskruiddikkopje.'

Het recordaantal tellingen resulteert niet in een recordaantal vlinders, besluit Natuurpunt. Daarom roept de organisatie op om tuinen zoveel als mogelijk vlindervriendelijk in te richten, bijvoorbeeld met een divers aanbod nectarplanten en wilde hoekjes in je tuin. Tip voor wie zich liever ontspant dan inspant in de tuin: sla eens een maaibeurt van uw gazon over - vlinders en bijen zullen u er meteen dankbaar voor zijn.

De nationale top 20 en regionale top 10's kan u hier raadplegen.

