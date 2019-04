Vliegen met kinderen: een goed voorbereide ouder is er twee waard

Het is een trend in vliegtuigland: goodiebags uitdelen aan medepassagiers als u vliegt met uw baby. Klinkt leuk, maar niet iedereen is fan. 'Zo bevestig je het cliché dat baby's altijd krijsen in de lucht.'

© GettyImages