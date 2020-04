Zijn er verschillen tussen hoe Vlamingen en Walen de coronacrisis beleven? Zoektrends op Google kunnen wellicht antwoord geven op die vraag. 'Je bent nooit openhartiger dan tegenover je zoekmachine.'

'Het coronavirus is een onderwerp waarbij mensen behoefte hebben aan harde feiten. En daarbij kan data van Google heel waardevol zijn.' Aan het woord is Simon Rogers, datajournalist bij het Google News Lab. Sinds de coronacrisis stuurt hij dagelijks een nieuwsbrief uit met trends in corona-gerelateerde google-zoektermen wereldwijd. Hij is ervan overtuigd dat de data die Google ter beschikking stelt kan helpen inzicht te krijgen in hoe mensen, nu we veelal thuis zitten, de coronacrisis beleven. De zoektermen kunnen zelfs helpen bij het vaststellen van nieuwe corona-brandhaarden. Door alleen te kijken naar België en zoektermen in het Nederlands en Frans kunnen we vergelijken hoe Vlamingen en Walen de coronacrisis ervaren. Als we kijken naar de globale zoekterm 'coronavirus' over de afgelopen 90 dagen, blijkt dat Walen daar twee keer zo veel naar zoeken als Vlamingen.Een korte uitleg over hoe de cijfers te lezen: Waarden worden berekend op een schaal van 0 tot 100, waarbij 100 de locatie is met de meeste populariteit in verhouding tot de totale zoekopdrachten op die locatie en 50 een locatie is die naar verhouding half zo populair is. Een waarde van 0 geeft aan dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor deze locatie. In bovenstaand geval betekent dat dus dat als er 100 Walen op 'coronavirus' zoeken, er 45 Vlamingen op diezelfde term zoeken.Walen en Vlamingen verschillen ook in de corona-symptomen waar ze het meest naar zoeken. Van de drie bekendste corona-symptomen -koorts, hoesten en kortademigheid- zoeken Vlamingen het meest naar koorts, maar Walen het meest naar hoesten. Die beide termen -koorts en toux- piekten tussen 15 en 17 maart, de periode waarin de Veiligheidraad de social distancing-maatregelen invoerde. Een ander interessant gegeven om naar te kijken is hoe Vlamingen en Walen zich willen beschermen tegen het coronavirus. In Vlaanderen wordt het meest op mondmaskers gezocht, in Wallonië op handgel. De eerste piek van zoektermen op handgel in het Frans is al te zien op 2 maart. Toen waren er slechts 8 Belgische corona-gevallen bekend, waarvan geen in Wallonië. In mindere mate zoeken Walen overigens ook naar de termen désinfectant pour les mains en gel pour les mains, en de pieken van die zoektermen komen overeen met gel hydroalcoolique, maar het totale zoekvolume voor de eerste twee termen ligt beduidend lager dan voor gel hydroalcoolique. De piek op mondmaskers in de Nederlandstalige grafiek rond 18 maart kan deels verklaard worden door het nieuws van die week dat minister Maggie De Block 5 miljoen mondmaskers had besteld van een al dan niet frauduleuze partij. Ook de andere pieken kunnen mede veroorzaakt zijn door nieuws van die periode, maar het valt op dat die mogelijke 'nieuwspieken' voor de zoekterm mondmaskers niet waarneembaar zijn in de franstalige grafiek. Onder de franstalige bevolking is en blijft alcoholische handgel de populairste zoekterm, wat betreft verdedigingsmiddelen tegen verspreiding van het virus.