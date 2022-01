Vlaanderen wil beter controleren op eieren en zo onder meer vermijden dat er bio-eieren op de markt komen die niet aan de regels voldoen.

Dat is het gevolg van een Europees kader van handelsnormen dat vrijdag door de regering in Vlaamse regels is omgezet, meldt Landbouwminister Hilde Crevits.

De controle op eieren gebeurde vroeger door het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Intussen is Vlaanderen aan zet en dat zal de controles doen volgens het nieuwe Europese kader. Alle kippenhouders en pakstations zullen zich opnieuw moeten registreren. Dat moet gerichtere controles toelaten om bijvoorbeeld vast te stellen of het om eieren met vrije uitloop of om biologische eieren gaat. Die informatie zit vervat in de stempel op elk ei. In het geval van een overtreding, volgt er een waarschuwing of een proces-verbaal.

