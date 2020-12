De eerste lokale projecten van de zogenaamde Blue Deal, waarmee de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste wil opvoeren, kunnen starten.

De eerste lokale projecten van de zogenaamde Blue Deal, waarmee de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste wil opvoeren, kunnen starten. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) donderdag. De schop gaat in de grond voor 69 lokale projecten. Er is een totale investering van 26,9 miljoen euro voorzien.

Met 6,2 miljoen euro wordt op 38 plaatsen in Vlaanderen extra natte natuur aangemaakt, 2,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het aanpakken van waterproblemen in 19 landbouwgebieden en 3,2 miljoen euro is voorbehouden voor negen innovatieve droogteprojecten met (landbouw)bedrijven. 'Samen met collega Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Landbouw en Economie, wordt daarenboven nog eens 15 miljoen euro uitgetrokken voor grootschalige innovatieprojecten met VITO in het Limburgse Haspengouw, West-Vlaanderen en de Antwerpse Kempen', meldt Demir.

Broodnodig

De totale investering van 26,9 miljoen euro moet er mee voor zorgen dat water langer wordt vastgehouden in de open ruimte voor het naar het riool stroomt en zo beter kan infiltreren in de grond. 'Ik ben verheugd dat we opnieuw stappen voorwaarts zetten in de strijd tegen droogte. De voorbije droge zomers bewijzen dat dit broodnodig is. We wachten geen nieuwe droge zomer af om te handelen', aldus Demir.

De afgelopen 50 tot 60 jaar verloor Vlaanderen 75 procent van zijn natte natuur. Van de 244.000 hectare natte natuur die er rond de jaren 1950 nog was, blijft nu maar 68.000 hectare over.

Naast deze investeringen beraadt de 'high level Taskforce Droogte', waar alle stakeholders en wetenschappers in verzameld worden, zich volgens Demir eind januari over de besteding van een bijkomend budget van meer dan 300 miljoen euro in de strijd tegen droogte de komende jaren.

