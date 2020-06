Vanaf januari volgend jaar voert de Vlaamse regering een nieuwe premie in voor gezinnen die zonnepanelen op het dak van hun woning wensen te plaatsen. Dat meldt De Tijd vrijdagavond. De premie kan oplopen tot 1.500 euro.

Eigenaars van zonnepanelen kunnen momenteel een rendement boeken op hun installatie dankzij het systeem van de terugdraaiende teller, maar die regeling loopt eind dit jaar af.

Om investeringen in zonnepanelen interessant te houden, gaat minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) een nieuwe premie invoeren. Wie vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen op zijn dak plaatst, kan tot 1.500 euro aan steun krijgen, afhankelijk van de grootte van het zonnedak. Dat is een serieuze aanmoediging, aldus De Tijd, want een installatie kost tegenwoordig gemiddeld 5.000 tot 5.500 euro. De steun begint in 2021 en loopt af in 2024.

Om oversubsidiëring te vermijden, zoals indertijd met de veel te royale groenestroomcertificaten, wil Demir het premiebedrag jaarlijks aanpassen als de kostprijs van de installatie verder daalt: elk jaar zakt het bedrag met een kwart.

De Vlaamse regering heeft het mechanisme vrijdag goedgekeurd. In totaal wordt een budget van 32 miljoen euro uitgetrokken. Dat betekent dat maximaal 21.333 gezinnen de premie kunnen ontvangen.

Eigenaars van zonnepanelen kunnen momenteel een rendement boeken op hun installatie dankzij het systeem van de terugdraaiende teller, maar die regeling loopt eind dit jaar af. Om investeringen in zonnepanelen interessant te houden, gaat minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) een nieuwe premie invoeren. Wie vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen op zijn dak plaatst, kan tot 1.500 euro aan steun krijgen, afhankelijk van de grootte van het zonnedak. Dat is een serieuze aanmoediging, aldus De Tijd, want een installatie kost tegenwoordig gemiddeld 5.000 tot 5.500 euro. De steun begint in 2021 en loopt af in 2024. Om oversubsidiëring te vermijden, zoals indertijd met de veel te royale groenestroomcertificaten, wil Demir het premiebedrag jaarlijks aanpassen als de kostprijs van de installatie verder daalt: elk jaar zakt het bedrag met een kwart. De Vlaamse regering heeft het mechanisme vrijdag goedgekeurd. In totaal wordt een budget van 32 miljoen euro uitgetrokken. Dat betekent dat maximaal 21.333 gezinnen de premie kunnen ontvangen.