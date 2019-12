Het Vlaamse actieplan voor Limburg, dat werd opgestart na de sluiting van de Fordfabriek in Genk, wordt voortgezet.Dat beslist de Vlaamse regering vrijdag. Normaal had het plan dit jaar moeten aflopen, maar Limburg is nog steeds kwetsbaar vindt de regering.

In de loop van de legislatuur wordt een kapitaalverhoging van 100 miljoen euro doorgevoerd bij de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Momenteel heeft de maatschappij een geconsolideerd eigen vermogen van 411.290.000 euro.

Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) werd in de eerste plaats opgestart om de werknemers van Ford en van de toeleveranciers opnieuw aan werk te helpen. Dat is intussen behoorlijk gelukt. Van de 5.954 ontslagen werknemers zijn er eind september 5.093 (86 procent) niet meer werkzoekend. Hiervan vonden 3.339 mensen een andere job, 1.477 mensen genieten als SWT'er van de zogenaamde maximale vrijstelling en 277 ex-werknemers zijn ziek.

De werkloosheid in de hele provincie bedraagt nu 5,67 procent, wat minder is dan het percentage voor Vlaanderen (5,70 procent). Er blijven wel duidelijke verschillen tussen de regio's. Genk (8,9 procent) en Maasmechelen (8,2 procent) bereiken de hoogste waarden. Noord-Limburg is de regio met de laagste werkloosheid.

Het aantal vacatures in Limburg is het afgelopen jaar sterk gestegen, met 14,2 procent. Ook Oost-Vlaanderen kende een sterke groei (met 10 procent) net als Vlaams-Brabant (5,1 procent). In Antwerpen (-2,8 procent) en West-Vlaanderen (-1,9 procent) daalde het aantal vacatures.

Toch beslist de Vlaamse regering om een vervolg te breien aan het actieplan, al zeker tot het einde van de legislatuur. De LRM krijgt een kapitaalverhoging van 100 miljoen euro. Daarmee zal de maatschappij start-ups en scale-ups ondersteunen en participeren in innovatieve spin-offs, in samenwerking met de UHasselt en andere onderzoeksinstellingen.

'Dankzij het SALK-plan heeft de provincie Limburg de voorbije jaren een inhaalbeweging gemaakt', zegt minister-president Jan Jambon. 'Maar we hebben beslist om door te gaan met SALK, want er blijven kwetsbaarheden waarop we verder moeten werken.'

'Het ondernemerschap in Limburg boomt', zegt minister van Werk Hilde Crevits. 'De voorbije 12 maanden waren er zowat 7.500 starters. Dat is een record en de helft meer dan in 2013. Toch ligt er nog werk op de plank. Er zijn nog altijd meer dan 23.000 werkzoekenden in Limburg, waarvan meer dan 10.000 kortgeschoolden. We moeten dus aan de slag. Hiervoor breiden we de rol van de VDAB als arbeidsmarktregisseur uit om in samenwerking met alle actoren bij te dragen aan 120.000 mensen extra aan de slag in heel Vlaanderen.'