Vlaanderen start met sneltesten voor leerlingen en leerkrachten die een hoogrisicocontact hadden op school. De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) en het Rode Kruis werken daarvoor samen. Deze week nog starten er pilootprojecten in Gent en in de regio Tienen-Diest-Aarschot. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij hoopt met de sneltesten clusters sneller op te sporen, waardoor het ook makkelijker wordt om scholen open te houden.

"Vlaanderen is niet helemaal bevoegd voor sneltesten, maar nood breekt wet", zegt de N-VA-minister. "Na een eigen systeem van contactopsporing zetten we nu een eigen systeem van sneltesten op poten voor het onderwijs. Zo verzamelen we meer informatie, die ons kan helpen om de scholen ook in de komende maanden open te houden."

Binnen het Vlaamse onderwijs is er door de CLB's al een eigen systeem van contactopsporing uitgebouwd. Maar in de huidige procedure gaat soms veel kostbare tijd verloren. Wanneer een leerling besmet is, brengen de CLB's alle hoogrisicocontacten in kaart. De hoogrisicocontacten gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine, maar worden pas op dag 7 getest met een PCR-test. Het is dan soms nog meer dan een dag wachten op het resultaat. "Zo gaat kostbare tijd verloren: 7 dagen weten we niet of asymptomatische hoogrisicocontacten toch besmet zijn", klinkt het. Sneltesten bij hoogrisicocontacten moeten toelaten om sneller te kunnen ingrijpen en sneller eventuele clusters op te sporen.

Concreet zullen de CLB's de hoogrisicocontacten opsporen en preventief in quarantaine plaatsen, maar hen nu ook uitnodigen om zo snel mogelijk een sneltest af te leggen. Mensen krijgen dan een afspraak in een testcentrum. In die testdorpen zullen vrijwilligers van het Rode Kruis een sneltest afnemen. Het CLB zal de geteste personen op de hoogte brengen van het resultaat. Als het resultaat positief is, dan kan het CLB het contactonderzoek meteen uitbreiden. Op die manier kan men clusterbesmettingen sneller indijken. Als het resultaat negatief is, dan blijft het hoogrisicocontact uit voorzorg toch in quarantaine. Op dag 7 van de quarantaine wordt er dan een PCR-test afgenomen en alleen als die ook negatief is, dan kunnen de betrokkenen terug naar school.

Het eerste pilootproject met sneltesten is al gestart in Gent, later deze week volgt ook de regio Tienen-Diest-Aarschot.

Volgens minister Weyts is het de bedoeling de sneltesten nadien verder uit te rollen in de rest van Vlaanderen. De Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruyenaere (Groen) is alvast positief: "De afgelopen weken hebben we gemerkt hoe op enkele scholen sneltesten en het testen van een volledig schoolteam hielpen om een mogelijke cluster snel in te dijken en de rust te herstellen. Een goede teststrategie voor leerlingen en leraren is niet alleen nodig om de scholen open te houden, maar laat ook toe meer data te verzamelen en de inzichten over de verspreiding van het virus en de rol van de scholen uit te diepen."

