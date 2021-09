Vlaanderen scoort onder Europees gemiddelde voor diploma's wiskunde, wetenschappen en technologie

In 2019 was 20 procent van het totale aantal uitgereikte diploma's in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een diploma in wiskunde, wetenschappen of een technologische richting. Daarmee doen we het slechter dan gemiddeld in Europa, waar het om ongeveer een kwart van alle diploma's gaat.

De Europese toplanden zijn Duitsland (37 pct), Oostenrijk (31 pct) en Roemenië (30 pct). België situeert zich met 18 procent onder het Europese gemiddelde en lager dan de Vlaamse Gemeenschap. In Vlaanderen is het aantal uitgereikte wiskundige, wetenschappelijke of technische diploma's de voorbije jaren amper gestegen. Tussen 2015 en 2019 ging het om een stijging van ongeveer 1 procentpunt. Het aandeel diploma's in deze richtingen ligt hoger bij mannen dan bij vrouwen in Vlaanderen. In 2019 ging het om 35 procent van de diploma's bij mannen en 8 procent van de diploma's bij vrouwen.