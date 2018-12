Vlaanderen rekent kiesprogramma's nog niet door

De partijbeloftes werden voor het eerst in vergelijkbare cijfers omgezet voor de verkiezingen 2014, toen door De Tijd, De Standaard, de KU Leuven en de VRT. Nadien gaf de Kamer het Planbureau de opdracht om die taak over te nemen, maar op het Vlaamse niveau gebeurde dat nog niet.

Ook voor de verkiezingen van mei zal dat nog niet het geval zijn, antwoordde Vlaams minister-president Geert Bourgeois op een vraag van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). De minister-president heeft de Vlaamse Statistische Autoriteit wel gevraagd om de kiesprogramma's door te rekenen, alleen heeft die nog niet de nodige expertise in huis. De dienst zal zich nu voorbereiden om de programma's voor 2024 door te kunnen rekenen. De volgende Vlaamse regering zal daar wel nog extra geld voor moeten uittrekken, want volgens Bourgeois heeft de dienst nu niet genoeg personeel in huis.

Een gemiste kans, reageert Bothuyne. 'Het doorrekenen van de verkiezingsprogramma's kan principieel wel op de goedkeuring van de minister-president rekenen, maar dan enkel ver na zijn pensioen. Hier is duidelijk op de rem gestaan, want de eerste vragen hierover dateren al van begin 2017. Blijkbaar zijn sommige partijen bang voor een objectieve doorlichting van hun verkiezingsprogramma's.'

De christendemocraten zijn van plan om zelf een volledig becijferd programma voor te leggen voor elk niveau, klinkt het.