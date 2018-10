Vlaanderen lust nieuwe federale wegcode van Bellot niet

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot stelde eerder dit jaar zijn voorstel voor een nieuwe wegcode voor. De huidige is meer dan 40 jaar oud, en is dringend aan een update toe. Maar Vlaanderen wijst de nieuwe federale wegcode af, zo schrijven La Dernière Heure en La Libre. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) bereidt de hervorming al meer dan twee jaar voor, maar Vlaanderen geeft nu een negatief advies omwille van de 'totale juridische onzekerheid'.

De gewesten kregen tot eind dit jaar om hun advies te formuleren. Reden voor de Vlaamse afwijzing zijn 'de talrijke overschrijdingen van de competenties en de totale onderdrukking van de huidige wegcode, die een totale juridische onzekerheid creëren', zo staat te lezen in het advies.

De nieuwe wegcode zou normaal gezien in 2021 moeten ingaan, maar of dat nog lukt, is onzeker. Ook Brussel en Wallonië moeten hun advies nog overmaken.