In 2020 werden in Vlaanderen 31 nieuwe windturbines gebouwd, goed voor een bijkomend vermogen van 82 megawatt (MW). Dat brengt het totaal op 573 turbines, goed voor 1.361 MW. De doelstelling voor 2020 was om een vermogen te bereiken van 1.500 MW, ongeveer 50 windturbines meer dus. Dat zegt de Vlaamse windenergie-associatie (VWEA) dinsdag in een persbericht.

De windenergiesector roept de Vlaamse regering en minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) op om de beroepsprocedures tegen windturbines te versnellen. 'Nu is dat vaak een carrousel', vertelt Bart Bode, directeur van VWEA. 'Eerst wordt een procedure bij de Raad voor Vergunnigsbetwistingen gestart voor omgevingsgeluid. Wordt die afgewezen, dan start men een procedure voor slagschaduw of veiligheid. In vele gevallen duurt dat meer dan een jaar. Dat moet binnen zes maanden kunnen.' Het Vlaams regeerakkoord mikt op een toename van het geïnstalleerde vermogen windenergie tot 2.500 MW in 2030. Dat betekent dat de windenergiesector 1,5 miljard euro extra zal investeren, voor een totaal in Vlaanderen van 3,3 miljard euro. 'De sector zet alles op alles om die doelstellingen te halen, maar heeft daarvoor nood aan een voorspelbaar kader dat meer investeringszekerheid biedt.' In 2020 kwam in Oost-Vlaanderen 38 MW aan windturbines bij, hoofdzakelijk langs de N49, In Limburg werd 42 MW gebouwd in industriegebieden in Lommel en Ham. In Antwerpen kwam er 12 MW bij in Turnhout en Bornem, telkens in industriegebied. In West-Vlaanderen zal het nieuwe windpark in de haven van Zeebrugge pas begin volgend jaar op het net worden aangesloten. In Vlaams-Brabant werd in 2020 geen enkele windturbine gebouwd.