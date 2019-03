Vlaanderen doet te weinig om vluchtelingen naar het hoger onderwijs te helpen

De meeste Europese landen en regio's doen te weinig om vluchtelingen op weg te helpen in het hoger onderwijs. Een Europees rapport toont dat Vlaanderen erg slecht scoort, schrijft De Morgen vrijdag.

Vlaanderen scoort erg slecht, omdat er nauwelijks maatregelen bestaan, zoals studiebeurzen, taalondersteuning of persoonlijke begeleiding. Vluchtelingen kunnen enkel op vrijstellingen van inschrijvingsgeld rekenen. 'Ze worden vaak snel doorverwezen naar de arbeidsmarkt, maar zo gaat er heel veel talent verloren', zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). 'Een van de grootste problemen is dat het voor vluchtelingen moeilijk is om diploma's uit hun thuisland te laten erkennen', zegt Dimokritos Kavadias, voorzitter van de denkgroep Vluchtelingen en Onderwijs bij de Vlor. 'Een ander probleem is de taal: aan universiteiten en hogescholen hechten we nog altijd veel belang aan het Nederlands als onderwijstaal. Engelstalige opleidingen blijven vrij schaars.'

Onderwijsminister Hilde Crevits weerlegt de kritiek uit het rapport. 'De maatregelen die de studie bevraagt, worden bij ons genomen op instellingsniveau en niet op Vlaams niveau.'

Het Franstalig en Duitstalig onderwijs in ons land doen het volgens het rapport nog slechter.