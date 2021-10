Voor het eerst heeft de Vlaamse regering op grote schaal opgelijst welke uitgaven zonder al te veel problemen kunnen worden geschrapt. Het gaat over honderden subsidies en steunmaatregelen die naar bedrijven, gezinnen en het middenveld vloeien.

Dat schrijft De Tijd. De krant kon de eerste resultaten inkijken van de oefening, waarmee Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) al een tijd bezig is. Het gaat om uitgaven van allerhande pluimage, van enkele tienduizenden tot miljoenen euro's, waaronder de gunstregimes in de verkeersbelasting, een aangepast ­tariefplan voor De Lijn, de schoolbonus of een kleutertoeslag in de kinderbijslag.

Ook kleinere mogelijke besparingen zoals op sportinfrastructuur, subsidies voor extra verharding, de berichtgeving van de ­Regionale Omroep Brabant (ROBtv) over de Vlaamse Rand, de subsidies aan de wielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise, de catering van de overheid of geld voor het IJzermonument komen in de lijst voor. Alle beleidsdomeinen dragen hun steentje bij. Alleen het onderwijs deed amper suggesties.

