‘Vlaanderen blijft politiek voor de junioren’

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.

‘Federaal zou ik nu naar de koning gaan’: Jan Jambon (N-VA) moet echt de wanhoop nabij zijn geweest toen hij dat ene zinnetje uitsprak dat politoloog Dave Sinardet vast tot in den treure zal aanhalen om te bewijzen dat Vlaanderen wel heel veel op België lijkt. Jambon stond dan ook kniediep in de varkensmest van het stikstofakkoord. Gelukkig was er deze keer nog Bart De Wever (N-VA), die audiëntie hield in de Royal Yacht Club op Sint-Anneke. Maar laten we wel wezen, Vlaanderen verdient beter dan een koning die de honneurs waarneemt tussen het Antwerpse burgemeesterschap en zijn dagtaken als partijvoorzitter door. Het wordt tijd dat Vlaanderen écht volwassen wordt.

Het wordt ook tijd dat de Vlaamse regering gewoon kan vallen, zoals elke normale regering in de hele wereld dat kan. In het Belgische labyrint kreeg Vlaanderen helaas alleen een legislatuurparlement dat maar elke vijf jaar verkozen kan worden. Tussen die vijfjaarlijkse verkiezingen in is de kans dat wij naar de stembus mogen in Vlaanderen even klein als in China. Verkiezingen zijn nochtans de enige manier waarop een democratie kan ademen, een zucht van verlichting slaan of een boertje laten. Als de federale regering in deze ambtstermijn nog íéts gedaan wil krijgen voor de Vlaming, zorgt ze ervoor dat de Vlaamse regering kan vallen.

Pas op, ik wil Jan Jambon niet per se die ultieme vernedering bezorgen. Sinds iedereen hem heeft afgeschreven, moet ik me inhouden om geen fan te worden van die grote loebas. Alleen al de dreiging van vervroegde verkiezingen biedt dan ook perspectieven voor de minister-president. Is het hem ook al opgevallen dat Sabotage Sammy zich veel stiller houdt in de regering-De Croo dan in die van hem? Alexander De Croo (Open VLD) schiet de fiscale hervorming waar Vincent Van Peteghem (CD&V) al sinds zijn aantreden niet over kan zwijgen zo ongeveer live op televisie af, en zijn voorzitter piept zelfs niet. Is Sammy Mahdi zich aan het warmlopen om tijdens de begrotingsbesprekingen in maart harde eisen op tafel te leggen, zoals hij in september in Vlaanderen probeerde? Nee hoor, we horen hem daarover amper. Mahdi zal Van Peteghem straks heus niet gijzelen met appjes en telefoontjes, bang als hij is om een regering echt te doen vallen. Vlaanderen blijft politiek voor de junioren.