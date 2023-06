Vlaamse YouTuber Acid geeft namen Reuzegommers vrij

De Vlaamse YouTuber Nathan Vandergunst – beter bekend als ‘Acid’ – postte gisteravond een video op YouTube waarin hij de namen, foto’s en beroepen van de Reuzegommers uit de zaak-Sanda Dia deelde. De video werd in de loop van de nacht door YouTube verwijderd.

‘Vandaag een speciale video: we gaan mensen exposen’, steekt Vandergunst van wal. Waarop de YouTuber de namen, foto’s en beroepen van vier reuzegommers vrijgaf.

De video haalde al snel honderdduizenden views, maar werd in de loop van de nacht verwijderd door YouTube vanwege ‘het beleid van YouTube inzake intimiderende en kwetsende content’.

Walter Damen, advocaat van een van de beklaagde reuzegommers reageerde gisteren in VRT NWS laat op de video. ‘Mensen die niet aanwezig zijn in de rechtzaal, die het proces niet hebben gevolgd, die daar geen dagen gezeten hebben, die de emotie niet hebben geproefd of de verklaring niet gezien hebben? Zij willen dan achteraf rechter spelen en schreeuwen dat het een onterecht vonnis is”, zegt Damen.

Vandergunst, die als Acid 528000 abonnees heeft op zijn YouTube-kanaal verdedigt de intussen verwijderde video op Instagram. ‘Wanneer recht niet langer synoniem is van rechtvaardigheid, hebben burgers het recht te weten wie hun toekomstige politici, rechters of tandartsen zullen zijn.’