Vlaamse Volksbeweging start manifest: 'Schaf taalfaciliteiten in Ronse af'

'Ontgrendel Ronse.' Dat is de boodschap die de Vlaamse Volksbeweging (VVB) volop gaat verspreiden. De Vlaams-nationalisten komen met een nieuw manifest om druk te zetten op de volgende regering. 'Laat Ronse volwaardig tot Vlaanderen behoren.'

Het manifest ontsproot uit de werkgroep 'Ontgrendel Ronse', die binnen de VVB het levenslicht zag. De organisatie zet haar boodschap kracht bij met een persconferentie op vrijdag. De ondertekenaars van het manifest, die ook van buiten de VVB komen, eisen dat alle taalfaciliteiten van Ronse worden afgeschaft. De oproep is vooral gericht naar de volgende federale regering.

Ronse, de faciliteitengemeente met 26.000 inwoners, biedt Franstalige inwoners vandaag nog steeds de kans om in het Frans te communiceren met de overheid. Maar daar moet dus een einde aan komen. 'De taalfaciliteiten hebben de maatschappelijke, sociale en financiële problemen nog versterkt en de verfransing geïntensifieerd', luidt het manifest.

Zo zou in 2017 slechts 47,9 procent van de moeders in Ronse Nederlands spreken binnen het gezin. In bijna een kwart van de gevallen was dat Frans. Volgens het manifest ontnemen de taalfaciliteiten in Ronse 'iedere stimulans om het Nederlands te leren en staan ze daarmee haaks op een ambitieus integratie- en inburgeringsbeleid. Rekening houdend met de nefaste socio-economische gevolgen is een dergelijk uitzonderingssysteem niet langer houdbaar en verdedigbaar.'

Naast de ondertekenaars vanuit de VVB, tekenden ook de lokale voorzitters van het Davidsfonds, de Marnixkring en Trends-journalist Alain Mouton.

U kan het volledige manifest hier raadplegen.