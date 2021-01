Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, gaat met pensioen. De Vlaamse regering keurde vrijdag de selectieprocedure voor een opvolger goed.

Na een carrière als leerkracht zedenleer ging Raymonda Verdyck in 1994 aan de slag bij het ministerie van Onderwijs. Daar was ze onder meer verantwoordelijk voor de Studietoelagen en voor het Begeleid Individueel Studeren. In 2007 werd ze waarnemend administrateur-generaal bij het onderwijsdienstencentrum hoger en volwassenenonderwijs. Een jaar later ruilde ze die functie in voor die van administrateur-generaal bij Toerisme Vlaanderen. In 2008 werd Verdyck benoemd tot afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

'Wij moeten inspiratie opdoen buiten het onderwijs', zei ze bij haar aantreden. 'Wij moeten onze scholen open maken om te leren van werelden waar wij nu nog niet veel contact mee hebben.'

