De Vlaamse regering buigt zich vrijdag over een verstrenging van het jeugddelinquentierecht, onder meer voor jonge daders van verkrachting. Dat zegt minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) woensdag.

De strafmaat is federale materie en Vlaanderen dringt er bij de collega's van de federale regering al langer op aan om die te verhogen voor zedendelicten. Vlaanderen kan zelf wel een aantal andere beslissingen nemen. Zo zal een hervorming het mogelijk maken om minderjarigen die ernstige maatschappijverstorende misdrijven hebben begaan langdurig op te sluiten.

Het ontwerpdecreet wordt vrijdag in tweede lezing besproken op de ministerraad. Daders jonger dan 14 jaar zouden tot twee jaar kunnen worden opgesloten in een gesloten instelling. Tussen 14 en 15 stijgt dat tot vijf jaar en boven de 16 tot zeven jaar. Die lange opsluiting is enkel mogelijk bij de zwaarste feiten. Dat zijn onder meer moord, genocide, doodslag, terrorisme, maar ook verkrachting onder verzwarende omstandigheden of met de dood tot gevolg.

De strafmaat is federale materie en Vlaanderen dringt er bij de collega's van de federale regering al langer op aan om die te verhogen voor zedendelicten. Vlaanderen kan zelf wel een aantal andere beslissingen nemen. Zo zal een hervorming het mogelijk maken om minderjarigen die ernstige maatschappijverstorende misdrijven hebben begaan langdurig op te sluiten. Het ontwerpdecreet wordt vrijdag in tweede lezing besproken op de ministerraad. Daders jonger dan 14 jaar zouden tot twee jaar kunnen worden opgesloten in een gesloten instelling. Tussen 14 en 15 stijgt dat tot vijf jaar en boven de 16 tot zeven jaar. Die lange opsluiting is enkel mogelijk bij de zwaarste feiten. Dat zijn onder meer moord, genocide, doodslag, terrorisme, maar ook verkrachting onder verzwarende omstandigheden of met de dood tot gevolg.