De Vlaamse regering trekt 10 miljoen euro uit om al haar uitgaven tegen het licht te houden.

Dat melden Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg. Het geld gaat naar extern advies en onderzoek. Er is ook een overkoepelende stuurgroep van experts.

Er zal onder meer worden nagegaan op welke manier er 5 of 15 procent bespaard kan worden. Ook sociale correcties zoals studiebeurzen en kinderbijslag moeten efficiënter.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) noemt de oefening een 'Vlaamse brede heroverweging'. De eerste stap is dat elk beleidsdomein zijn uitgaven uitkamt en inschat of die wel doeltreffend zijn. Elk departement moet zelf onderzoeken hoe het kan besparen. De deadline is eind augustus. In een volgende fase komen er 'spending reviews', waarbij externe onderzoekers specifieke uitgaven in detail onder de loep nemen.

