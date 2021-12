De Vlaamse regering stuurt de financiering van het hoger onderwijs bij. De middelen voor de hogescholen en universiteiten zullen vanaf 2023 nauwer de inflatie volgen. De huidige methode zorgt ervoor dat de instellingen zelf kosten moeten dragen wanneer de inflatie plots toeneemt. Om de meeruitgaven voor dit jaar op te vangen, maakt minister van Onderwijs Ben Weyts nu bovendien 12,5 miljoen euro extra middelen vrij.

Er zit al vele jaren een soort constructiefout in de financiering van ons hoger onderwijs: de looncomponent in de werkingsenveloppe voorzien door de overheid wordt niet correct geïndexeerd. De lonen van de personeelsleden van de hogescholen en de universiteiten werden tot nu altijd geïndexeerd op basis van de inflatieverwachting, in plaats van te kijken naar de reële inflatie. De instellingen van het hoger onderwijs moesten de meerkost altijd zelf ophoesten. In tijden van snel stijgende inflatie loopt die meerkost sterk op. Op die manier wordt de basisfinanciering van de hogescholen en universiteiten uitgehold. Minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Financiën Matthias Diependaele hebben daarom een hervorming van de basisfinanciering uitgewerkt. De looncomponent in de werkingsenveloppe wordt vanaf 2023 gekoppeld aan de reële index. Dat moet er mee voor zorgen dat de Indexatie van de personeelsuitgaven niet meer leidt tot een 'financiële kater' bij de universiteiten en hogescholen. Onderwijsminister Weyts maakt bovendien nog eens 12,5 miljoen euro extra middelen vrij om de meeruitgaven voor dit jaar te dekken. Momenteel loopt de inflatie namelijk zeer snel op. 'Dit is een structurele oplossing voor een oud zeer', zegt minister Weyts. 'Zeker in het licht van de coronacrisis en de nu snel stijgende inflatie is dit welkom nieuws voor onze hogescholen en universiteiten'. 'Zeker in economisch onzekere tijden als deze getuigt het van goed beleid dat we de middelen voor de hogescholen sneller afstemmen op de index', vult minister Diependaele aan.

