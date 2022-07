Vlaamse regering stelt beslissing over Ventilus uit tot september

De Vlaamse regering heeft vrijdag dan toch geen beslissing genomen over het Ventilus-project. Dat zegt minister-president Jan Jambon vrijdag na afloop van de ministerraad.

Er wordt verder overleg gepleegd met de betrokken burgemeesters, ‘aan de hand van het rapport van de intendant’. Die geeft de voorkeur aan een bovengrondse leiding.

Het Ventilusproject, een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die de offshore-windenergie aan land moet krijgen, stuit al jaren op protest in een reeks gemeenten. Ventilus verloopt immers deels via bestaande hoogspanningslijnen, maar omvat ook kilometers aan nieuwe bovengrondse lijnen, parallel met de E403. De burgemeesters van de betrokken gemeenten en een aantal actiegroepen ijveren ervoor de leidingen ondergronds te trekken. Maar dat is volgens de aangestelde intendant, Guy Vloebergh, dan weer zo goed als onmogelijk. Hij geeft in zijn rapport duidelijk de voorkeur aan een bovengrondse leiding.

CD&V-burgemeesters

Het is een publiek geheim dat vooral CD&V het moeilijk heeft met de bovengrondse oplossing. Veel gemeenten die onder de leiding liggen hebben een CD&V-burgemeester. ‘We nemen onze definitieve beslissing in september’, zegt Jambon vrijdag. ‘De volgende weken houdt de kern van de regering en minister van Energie Zuhal Demir bilaterale gesprekken met de betrokken burgemeesters. We vertrekken van het rapport van de intendant en gaan een hele reeks flankerende maatregelen voorstellen.’

Jambon wil de ondergrondse oplossing nog niet met zoveel woorden uitsluiten. ‘Het zal een open gesprek zijn’, aldus de minister-president. Ook wat de flankerende maatregelen kunnen inhouden, willen de ministers nog niet kwijt. ‘Dat houden we voor de onderhandeling met de lokale besturen’, zegt Demir, die eerder had aangedrongen op een snelle beslissing