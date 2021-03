De Vlaamse regering heeft een sociaal akkoord afgesloten dat moet zorgen voor de creatie van 14.000 jobs in de zorgsector de komende jaren. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag aangekondigd op een persconferentie. In de fel getroffen Vlaamse woonzorgcentra komt er vanaf deze maand al een gemiddelde loonsverhoging van 6%.

In november al sloot de Vlaamse regering een nieuw sociaal akkoord (VIA6) met de Vlaamse social/non-profitsectoren. In dat akkoord beloofde de Vlaamse regering jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij te maken: 412 miljoen euro voor extra koopkracht en 165 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals meer personeel.

Het akkoord dat de Vlaamse regering dinsdag voorstelde, is een verdere concretisering daarvan, met vooral de nadruk op kwaliteit en jobs.

Concreet maakt de Vlaamse regering budgetten vrij om in de volgende jaren 14.000 bijkomende personeelsleden (in VTE) in de zorg en de welzijnsbranche aan te werven. Het gaat onder meer om 3.716 extra personeel (in VTE) om de werkdruk te verlichten in sectoren als de ouderenzorg, de kinderopvang en in voorzieningen voor personen met een handicap.

Voor de Vlaamse woonzorgcentra komt er vanaf deze maand al een gemiddelde loonsverhoging van 6%. 'Als de coronacrisis iets bewezen heeft, dan is het dat we in de zorg extra handen heel hard nodig hebben. Ik ben enorm blij dat we nu de financiële middelen zochten en vonden om die extra handen ook effectief te kunnen bieden. Niet alleen om extra capaciteit (bijvoorbeeld bijkomende bedden) te voorzien, maar ook om de kwaliteit van onze zorg op te krikken', aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

