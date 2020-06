De Vlaamse regering lijkt onder hoogspanning te staan over het dossier van de praktijktesten na de aankondiging van minister Bart Somers dat hij lokale besturen zal aanmoedigen om met praktijktesten te werken.

De coalitiepartners lijken niet op één lijn te zitten over het inzetten van praktijktesten om discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt tegen te gaan. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) wil lokale besturen aanmoedigen praktijktesten te gebruiken en hij wil ook nagaan of praktijktesten bij de Vlaamse overheid zelf kunnen. Eerder deze week had N-VA-minister Matthias Diependaele het gebruik van praktijktesten uitgesloten.

De top van de Vlaamse regering houdt vrijdag crisisberaad over het dossier.

SP.A: 'Blij dat minister Somers minister Diependaele terugfluit'

De linkse oppositiepartijen SP.A en Groen zijn alvast blij met het idee van Somers. 'Ik ben blij dat minister Somers minister Diependaele terugfluit', reageert SP.A-fractieleidster Hannelore Goeman. Toch is het voorstel voor haar nog 'te vrijblijvend'. 'Want nu zal het afhangen van gemeente tot gemeente of er effectief getest wordt op discriminatie of niet. De strijd tegen discriminatie mag niet afhangen van de gemeente waar je woont. Een echt krachtig signaal tegen racisme en discriminatie betekent dat de Vlaamse regering zélf praktijktesten invoert in heel Vlaanderen, in plaats van verantwoordelijkheid door te schuiven naar de lokale besturen', aldus Goeman.

Ook Groen is blij dat Somers 'zijn nek uitsteekt'. 'Maar met Groen blijven we wel bezorgd voor een Vlaanderen met twee snelheden', zegt parlementslid An Moerenhout. 'Het kader voor huurders, verhuurders en immokantoren blijft verschillen van plaats tot plaats. Dat zorgt voor onzekerheid bij huurders en verhuurders. In het bijzonder degenen die vatbaar zijn voor racisme en discriminatie', klinkt het. Moerenhout roept de Vlaamse regering ook op een 'uniform beleid' uit te werken. 'Voor ons is dat een Vlaams kader voor praktijktesten op de héle Vlaamse huurmarkt', aldus Moerenhout.

Vlaams Belang: 'N-VA moet Somers halt toeroepen'

Oppositiepartij Vlaams Belang is dan weer niet te spreken over de plannen van Somers. Volgens fractieleider Chris Janssens moet N-VA Somers 'een halt toeroepen'.

Volgens Vlaams Belang staan die testen niet alleen 'haaks op de burgerlijke vrijheden', maar zet Somers met zijn initiatief ook coalitiepartner N-VA voor schut. 'Woensdag nog keurden de meerderheidspartijen immers een resolutietekst goed waarin praktijktesten werden afgewezen en gisteren/donderdag noemde Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) praktijktesten zelfs nog 'de overheid die doet alsof ze liegt'', aldus Janssens.

Janssens verwijst ook naar het regeerakkoord. Daarin wordt ook niet gesproken over praktijktesten. 'Somers speelt dus cavalier seul en doet alsof coalitiepartner N-VA niet bestaat. Eerder plooide de N-VA in de stad Antwerpen al voor de SP.A-eis om praktijktesten in te voeren. Als de partij nog enige geloofwaardigheid wil behouden, moet ze Bart Somers nu een halt toeroepen', meent Janssens. 'Wie bepaalt de lijn van deze regering? Minister-president Jan Jambon (N-VA) of Open VLD?', vraagt de Vlaams Belang-fractieleider zich nog af.

