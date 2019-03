Vlaamse regering maakt 75 miljoen euro vrij voor nieuw technologiefonds

De Vlaamse regering trekt 75 miljoen euro uit voor de oprichting van een nieuw technologiefonds. Dat maakt minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) zaterdag bekend. Het fonds krijgt de naam 'Flanders Future Techfund' en moet onderzoekscentra en universiteiten in staat stellen de nieuwe technologieën die ze ontwikkelen breder in te zetten.

Vlaanderen investeert elk jaar ongeveer 250 miljoen euro aan dotaties in strategische onderzoekscentra als Imec, VIB, Flanders Make of Vito. Daarbovenop gaat er nog eens ongeveer 270 miljoen euro per jaar naar onderzoek en ontwikkeling aan de Vlaamse universiteiten. Daar komt heel wat nieuwe technologie uit voort, vaak zelfs zogenaamde 'platformtechnologieën'.

Die kunnen gebruikt worden in een heel scala aan toepassingen, maar dat is zeer kapitaalintensief, waardoor de onderzoekers focussen op één specifieke toepassing: diegene die het snelste op de markt kan komen. Daar wil de Vlaamse regering een mouw aanpassen met de oprichting van het Flanders Future Techfund. 'We willen komen tot een brede valorisatie van de technologieplatformen door de oprichting van bedrijven gebaseerd op deze platformen of door het verstrekken van licenties voor het gebruik ervan aan bestaande bedrijven', zegt Muyters. 'Op die manier halen we als Vlaanderen de meest optimale return uit onderzoek waarin vaak jaren geïnvesteerd is met overheidsdotaties.'

Concreet zal voor elk dossier een 'Special Purpose Vehicle' worden opgezet. Dat moet de financiering van de strategische ontwikkelingen die leiden tot een demonstratie van de technologieplatformen voor meerdere productapplicaties garanderen. Het Flanders Future Techfund zal enkel investeren in projecten die al voldoende matuur zijn, en die een duidelijk aantoonbaar marktpotentieel hebben, zegt Muyters.

Bovendien is voor elke investering van het Flanders Future Techfund de inbreng van een private co-investeerder nodig van minstens 10 procent. Die private partner moet ook de leiding nemen in de oprichting van een eerste spin-off of een licentie afnemen. In eerste instantie investeert de Vlaamse regering 75 miljoen euro in het fonds. Dat wordt stelselmatig aangevuld met aandeelhoudersleningen tot maximaal 300 miljoen euro.