De Vlaamse regering maakt 2,2 miljoen euro vrij voor de aankoop en bebossing van gronden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Dat maken minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (beiden N-VA) bekend.

Volgens Weyts en Demir zet de verstedelijkingsdruk vanuit Brussel en de populariteit van de Vlaamse Rand bij kandidaat-kopers het groene karakter van de regio onder druk. Om dat tegen te gaan, heeft de Vlaamse regering beslist om de aankoop en vergroening van grond in het arrondissement Halle-Vilvoorde te ondersteunen.

Subsidie op aankoopprijs

Concreet zullen zowel publieke als private spelers tot 50 procent van de aankoopprijs van een grond gesubsidieerd kunnen krijgen, op voorwaarde dat de grond groen wordt ingekleurd. Als de grond ook bebost wordt, betaalt de overheid tot 60 procent van de prijs.

Daarnaast komt de overheid ook nog voor 80 procent tussen in de kosten voor de inrichting, zoals de graafwerken en het aanplanten van bomen of struiken. Weyts en Demir maken daar samen 2,2 miljoen euro voor vrij. Projecten kunnen ingediend worden tot 15 september 2020.

