Na een analyse van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, heeft de Vlaamse regering beslist om het systeem slechts lichtjes bij te sturen.

'Het is een goede zaak dat de fundamenten van deze hervorming sterk staan', zegt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Wouter Beke (CD&V).

De vorige Vlaamse regering greep de zesde staatshervorming aan om de gezinsbijslag grondig te hervormen en te vereenvoudigen. Er wordt nu uitgegaan van het principe dat 'elk kind gelijk' is, waarbij een (intussen geïndexeerd) basisbedrag van 166 euro wordt toegekend, aangevuld met enkele toeslagen in functie van de specifieke situatie. Er is ook een koppeling gemaakt met de schooltoeslagen en een toeslag voor kinderopvang en voor kleuters.

Lichte wijzigingen

Uit een analyse van de Vlaamse regering is nu gebleken dat de fundamenten van het Groeipakket stevig zijn, zegt minister Beke. Er worden daarom slechts enkele lichte wijzigingen aangebracht. Zo zullen de gegevens die voor het Groeipakket worden verzameld en verwerkt ook met andere overheden of instanties kunnen worden gedeeld, 'mits de nodige privacyregels in acht worden genomen'.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zullen al tijdens hun opvangprocedure het recht op gezinsbijslag en schooltoeslag kunnen openen, mits ze over een attest van de voogdijdienst of hun voogd beschikken. Gezinnen die na het overlijden van een ouder een lagere gezinsbijslag ontvangen, zullen via de wezentoeslag worden gecompenseerd. Volgens Beke gaat het hier wel om uitzonderlijke omstandigheden.

De minister stelt ook de ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte gerust. De zorgtoeslag waar zij recht op hebben, dreigden zij te verliezen door de lange wachttijden voor verplichte tussentijdse doktersonderzoeken. De uitbetaler van het Groeipakket zal de zorgtoeslag echter gewoon blijven uitbetalen en ook de afgeleide rechten (bijvoorbeeld sociaal tarief gas en elektriciteit) komen niet in het gedrang.

