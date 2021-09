De Vlaamse regering heeft een begrotingsakkoord bereikt. Dat kondigt minister-president Jan Jambon aan.

Het tekort voor volgend jaar valt lager uit dan verwacht en bedraagt volgens de laatste berekeningen slechts 1,8 miljard euro, is te horen in kringen van onderhandelaars.

Volgens de eerste info zou er niet geraakt worden aan de prijs van de dienstencheques, noch aan de fiscale aftrekbaarheid. Ook de jobbonus zou worden uitgevoerd, wat betekent dat de laagste lonen een maandelijks belastingvoordeel van 50 euro krijgen.

Maandag geeft de regering alle details, in de Septemberverklaring in het parlement.

