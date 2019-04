Petites Mythologies Flamandes is een geestig en snedig portret van de Vlaming.

In Franstalig België is Petites Mythologies Flamandes verschenen, een vertaling en licht herwerkte versie van het in 2014 gepubliceerde boekje Kleine Vlaamse Mythologieën. Daarin lijsten hoogleraar Letteren Jan Baetens (KU Leuven) en professor Theaterwetenschappen Karel Vanhaesebrouck (ULB) niet alleen enkele mythologieën over Vlaanderen op, ze prikken die ook door. Het is wel niet de bedoeling, zo benadrukt Baetens, om de draak te steken met Vlaanderen.

...