De voorbije dagen liepen er bij de Vlaamse ombudsdienst veel vragen tot informatie binnen vanwege sociale huurders. Zij kregen pas nu heel concreet meegedeeld hoeveel hun huur vanaf januari zal opslaan, soms met 50 procent of meer.

Ombudsman Bart Weekers vindt het 'onbehoorlijk' om forse huuropslagen pas enkele dagen op voorhand mee te delen. 'En dat is zeker zo wanneer de huurder informatie moet zoeken op een moment dat vele kantoren van socialehuisvestingsmaatschappijen gesloten zijn', zegt hij donderdag. 'Drie maanden op voorhand informeren ware veel meer aangewezen geweest'.

Bij de Vlaamse Infolijn en de ombudsman staat de teller intussen op vijftig vragen, klinkt het. 'Dat is te veel, wanneer men weet dat de informatieverstrekking loopt via de socialehuisvestingsmaatschappijen zelf.' De ombudsman is uiteraard wel bereid om de nieuwe huurprijs mee na te kijken.

De hervorming van de sociale huurprijzen is nog een beslissing van de vorige Vlaamse minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), met de bedoeling de berekening objectiever en eerlijker te maken. Concreet bepalen vanaf januari drie parameters de huurprijs van sociale woningen: de marktwaarde, de inkomsten van alle gezinsleden en een energiecorrectie.

Voor een groot deel van de sociale huurders komt dat neer op een stijging van de huurprijs, soms met 50 procent en meer blijkt nu. SP.A en Groen hadden vorige maand nog gepleit voor een overgangsperiode, maar daar wilde de nieuwe minister van Wonen Matthias Diependaele toen niet van weten.