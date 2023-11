Vlaamse ministers vergaderen over stikstofdossier: oplossing in zicht?

De Vlaamse vakministers zitten sinds zaterdagnamiddag 14 uur samen met de gespecialiseerde parlementsleden om te proberen de grote knopen in het stikstofdossier te ontwarren. Op verschillende punten worden de loopgraven intussen verlaten, maar er staan ook nog veel zaken onder voorbehoud, valt zaterdagavond te horen.

Zuhal Demir (N-VA), Jo Brouns (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open VLD) vergaderen zaterdag in Brussel, zonder regeringsleider Jan Jambon (N-VA). Bedoeling is om de grote inhoudelijke knopen door te hakken en die de komende twee weken juridisch verder uit te werken.

Zo zou er overeenstemming zijn om af te stappen van de strikte lijst met rode bedrijven. Die piekbelasters zouden de mogelijkheid krijgen om een dossier in te dienen met de maatregelen die ze willen nemen om hun uitstoot naar beneden te halen. Als ze toch zouden beslissen om te stoppen, krijgen ze wel nog steeds recht op een uitkoopregeling.

De harde uitstootdrempels voor de landbouw zouden ook minder hard worden. Een landbouwbedrijf dat boven de drempel zit, zou de kans krijgen om een passende beoordeling te laten maken, een individuele analyse van het bedrijf in kwestie, die eventueel toch de deur naar een vergunning zou kunnen openen. Dat zou een manier kunnen zijn om CD&V het verschil in behandeling tussen landbouw en industrie te laten aanvaarden.

Ook het extern salderen, een andere CD&V-eis, zou een plaats krijgen in het akkoord. Dat systeem laat toe dat een landbouwer de uitstootrechten kan overnemen van een andere landbouwer die ermee stopt.

Een laatste punt waarover nog wordt gepraat is het specifieke geval van het Turnhouts Vennegebied. Daar zijn de stikstofproblemen zo acuut dat er eigenlijk niets meer kan worden ontwikkeld in de nabijheid. Er groeit nu een consensus dat die situatie niet leefbaar is en dat er moet worden aanvaard dat het gebied niet in zijn oorspronkelijke staat kan worden hersteld.

Verwacht wordt dat ook zondag nog nodig zal zijn om de knopen door te hakken. Door de technische complexiteit zijn er immers altijd meerdere oplossingen mogelijk voor één probleem.

