Vlaamse meerderheidspartijen pleiten voor minister van Eenzaamheid

In de resolutie vragen de indieners onder meer dat steden en gemeenten het eenzaamheidsprobleem aanpakken op lokaal niveau en dat er daarvoor een databank met goede praktijkvoorbeelden wordt opgezet. Verder vinden ze dat de minister van Welzijn in de toekomst ook een soort coördinerend minister van Eenzaamheid moet worden.

Vlaams parlementslid Lorin Parys kwam de resolutie zondag toelichten in het Eén-programma De Zevende Dag, samen met onderzoekster Leen Heylen en tv-figuur Evi Hanssen, die in het verleden zelf geconfronteerd werd met de problematiek.

Hanssen is meteen een bewijs dat eenzaamheid geen zaak is van ouderen alleen. Zeker wat emotionele eenzaamheid betreft, gaat het om een probleem waarmee alle leeftijdscategorieën geconfronteerd worden.

Onderzoek

In de resolutie, die woensdag wordt besproken in het Vlaams Parlement, vragen N-VA, CD&V en Open VLD onder meer dat er meer onderzoek komt naar het eenzaamheidsprobleem en dat steden en gemeenten in hun meerjarenplannen voor de volgende bestuursperiode (2021-2025) meer aandacht besteden aan de verdere bestrijding van eenzaamheid op lokaal niveau.

De steden en gemeenten zouden daarbij moeten kunnen terugvallen op een 'interventiedatabank', een databank met goede praktijkvoorbeelden.

De initiatiefnemers vinden ook dat het eenzaamheidsprobleem op verschillende beleidsdomeinen moet aangepakt worden. Daarom moet de volgende minister van Welzijn best ook een soort coördinerend minister van Eenzaamheid worden.

Tot slot komt er volgens de indieners ook best een campagne om het taboe rond eenzaamheid en sociaal isolement te doorbreken.