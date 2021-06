De Vlaamse meerderheid wil onderzoeken of er bij de begrotingsopmaak of bij de brede Vlaamse heroverweging geld kan worden gezocht om de meest kwetsbare kinderen te steunen via het Groeipakket.

Dat is te lezen in een resolutie die N-VA, CD&V en Open Vld indienden. 'Het kan gaan om extra budget, maar ook om middelen die binnen het Groeipakket worden verschoven', zegt Koen Daniëls van N-VA.

Na een analyse van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, besloot de Vlaamse regering om het systeem slechts lichtjes bij te sturen. Zo zullen de gegevens die voor het Groeipakket worden verzameld en verwerkt ook met andere overheden of instanties worden gedeeld. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zullen al tijdens hun opvangprocedure het recht op gezinsbijslag en schooltoeslag kunnen openen, mits ze over een attest van de voogdijdienst of hun voogd beschikken.

De oppositiepartijen, maar ook experts, reageerden als door een wesp gestoken op de beperkte bijsturingen van de regering. Onder meer de Gezinsbond vond dat het instrument veel efficiënter zou kunnen worden ingezet om kinderarmoede te bestrijden.

'Eén op de vijf Vlaamse kinderen groeit op in armoede'

Drie oppositiepartijen dienden daarom een resolutie in waarin ze vragen om de sociale toeslag van het Groeipakket te verhogen. Daarbovenop zou een onafhankelijke werkgroep moeten worden samengesteld om een grondige hervorming voor te bereiden en zo de kinderarmoede aan te pakken.

De meerderheid schreef daarop zelf een resolutie, met als belangrijkste punt dat de regering wordt aangemoedigd om extra geld te zoeken voor de meest kwetsbare kinderen. Daarnaast vraagt ze om de procedure voor de zorgtoeslag volledig te herbekijken. 'Nu is het zo dat bijvoorbeeld ouders van kinderen met een spierziekte die op dit moment ongeneeslijk zijn, dat telkens opnieuw moeten laten attesteren door een arts', zegt Daniëls. 'Daar moeten we vanaf, in plaats van die ouders telkens opnieuw te confronteren.'

Vooruit reageert lauw op het meerderheidsinitiatief. 'Dit is gewoon een bevestiging van de analyse die de regering maakte van het Groeipakket', zegt Hannes Anaf. 'Ze komen met geen enkele oplossing. Nergens wordt expliciet gezegd dat er een verhoging van de sociale toeslagen komt. Intussen blijft één op de vijf Vlaamse kinderen in armoede opgroeien, ik weiger me daar bij neer te leggen.'

