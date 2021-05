De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben woensdag een resolutie goedgekeurd waarin ze de escalatie van het geweld in het Israëlisch-Palestijns conflict veroordelen. Ze roepen de Vlaamse regering op om in overleg te treden met de andere gewesten rond de wapenexport.

In het parlement werden woensdag niet minder dan vier resoluties geagendeerd over het conflict in het Midden-Oosten. Daarvan werd enkel die van de drie meerderheidspartijen goedgekeurd.

Ze vragen daarin respect voor de mensenrechten, inclusief het recht op persvrijheid. Ze moedigen de strijdende partijen aan om elke actie stop te zetten die een obstakel kan vormen voor de tweestatenoplossing. De tekst noemt de verwachting van de Israëli's inzake veiligheid en die van de Palestijnen inzake de vorming van een Palestijnse Staat, binnen de grenzen van 1967, beiden legitiem.

De resolutie vraagt de Vlaamse regering ook om in overleg te treden met de andere gewesten. Vlaanderen voert immers zelf geen wapens meer uit naar Israël. Volgens Gwendolyn Rutten van Open Vld, die minister-president Jan Jambon woensdag ondervroeg over de wapenexport, werd in Wallonië in 2019 wel een militaire exportlicentie verleend. Zij wil het daarom niet alleen bij woorden houden, maar zorgen dat we ook iets concreet doen op het terrein. 'Ik zal mijn goede collega Elio Di Rupo daar zeker over aanspreken', reageerde Jambon.

Tweestatenoplossing

'We spreken ons duidelijk uit tegen de illegale nederzettingenpolitiek van Israël, die de polarisering in het conflict voedt', zei mede-indiener Karl Vanlouwe van N-VA. 'Om tot duurzame vrede te komen, is de tweestatenoplossing de enige manier. De EU moet hier een actieve bemiddelende rol opnemen.'

De oppositiepartijen catalogeerden de tekst van de meerderheid als veel te vaag. 'Wanneer gaan we nu eindelijk eens een duidelijk signaal geven', vroeg Staf Aerts van Groen. 'Dit is geen conflict tussen gelijken', vond Annick Lambrecht van Vooruit. 'Hier hebben we te maken met een land, Israël, dat een land illegaal bezet.'

Met een opbod van ronkende verklaringen wordt wel eens vergeten om wie het in eerste instantie gaat, de burgers, vond Karin Brouwers van CD&V. Wat zij dringend vragen is een onmiddellijke stopzetting van de beschietingen en dat vraagt ook de resolutie, besloot ze.

