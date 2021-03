Alle Vlaamse justitieassisenten krijgen een opleiding 'Kindreflex' om sneller problematische thuissituaties van kinderen te detecteren.

Dat kondigt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) aan.

Uit cijfers van de hulplijn 1712 bleek dat het aantal meldingen van kindermishandeling vorig jaar met 45 procent is gestegen. 'Intrafamiliaal geweld heeft een verwoestende impact op het leven van een kind', zegt Demir. 'Bij mensen die als kind vier of meer keer in contact kwamen met huiselijk geweld is de kans op druggebruik 11 hoger en de kans op zelfmoordpoging meer dan 14 keer hoger.'

Demir wil inzetten op een vroege detectie. 'Al onze justitieassistenten moeten een echte kindreflex hebben bij alles wat ze doen, en daarvoor worden ze allemaal opgeleid en gecoacht", aldus Demir.

Vorig jaar werden in een eerste fase al justitieassistenten opgeleid die zich bezighielden met gezinssituaties waarin een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd aan een van de gezinsleden. Tussen 8 maart en 22 maart worden de basisopleidingen (digitaal) gegeven voor alle andere justitieassistenten. Demir zal elke opleiding inleiden. De 'Kindreflex' werd ontwikkeld door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Steunpunt WVG) en het Vlaams Expertisecentrum kindermishandeling (VECK), en bestaat al sinds 2018 binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Het werd vorig jaar nog uitgebreid naar ziekenhuizen, centra voor algemeen welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg.

