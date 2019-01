Vlaamse jezuïeten beginnen met beroepsonderwijs in Molenbeek

In Molenbeek komt een gloednieuwe school, in Antwerpen worden ­bestaande colleges uitgebreid met een aanbod tso en bso. Dat schrijft Het Nieuwsblad vrijdag.

'We spelen in op de noden die er in de steden zijn', zegt Paul Yperman, hoofd van het jezuïeten­onderwijs in Vlaanderen in de krant. 'We willen iets doen aan de jeugdwerkloosheid en richten ons daarom op de zorgberoepen en op technische richtingen. Daar is de vraag op de arbeidsmarkt het grootst.'

De jezuïeten ­hopen het nieuwe college in Molenbeek in 2023 te ­openen.