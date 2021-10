De Vlaamse Jeugdraad pleit ervoor om burgers altijd toe te staan de politie zelf te filmen. Samen met dertig andere adviezen willen ze zo de angst tussen jongeren en agenten verminderen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag.

Volgens de Vlaamse Jeugdraad, een officiële adviesraad van de Vlaamse regering, is er sprake van een vicieuze cirkel van wantrouwen en angst tussen politie en jongeren. 'De relatie was al langer niet te best en door corona is alles nog meer op scherp gesteld. Jongeren vonden elkaar in de publieke ruimte maar kregen dan regelmatig te maken met politie die afstandsregels en mondmaskerplicht handhaafde', vertelt Jeugdraad-voorzitter Amir Bachrouri.

Daarom werkte de Vlaamse Jeugdraad de voorbije maanden aan een advies waarmee parlementsleden, politie en jongerenorganisaties aan de slag kunnen. Een van de aanbevelingen is dat burgers altijd het recht moeten hebben om de politie te filmen. 'Nu krijgen jongeren nog te vaak te horen dat ze hun gsm moeten wegsteken of wordt het toestel zelfs uit hun handen geslagen. Nochtans is een filmpje een belangrijke manier om eventueel politiegeweld en discriminatie te kunnen documenteren', zegt Bachrouri.

Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, is het daar niet mee eens. 'Met dit advies creëer je net wantrouwen. Als je begint te filmen ga je ervan uit dat de agent niet correct zal handelen.'

Bachrouri nuanceert dat de politie niet constant gefilmd moet worden, maar dat wel moet kunnen in verhitte situaties, bijvoorbeeld tijdens een betoging.

De Vlaamse Jeugdraad vraagt voorts onder meer een expliciet verbod op etnisch profileren.

