Meer dan een maand na de verkiezingen van 26 mei lijkt Vlaams informateur Bart De Wever klaar voor een versnelling in de Vlaamse formatiegesprekken. De Wever zou dit weekend verschillende partijen willen spreken om een tekst te bespreken. Mogelijk wordt nadien duidelijk met welke partijen De Wever verder wil gaan om een nieuwe Vlaamse regering te vormen.

Maandag brengen de koninklijke informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) een nieuw verslag uit bij de koning. Het duo kreeg een maand geleden van het paleis de opdracht om de mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe federale regering na te gaan. Het is afwachten wat het paleis maandag beslist.

Misschien is er tegen dan wel meer duidelijkheid over de verdere regeringsvorming op Vlaams niveau. Informateur Bart De Wever zou dit weekend verdere gesprekken plannen met verschillende partijen. Onder hen onder meer CD&V. 'Ik heb begrepen dat we een tekst te zien zullen krijgen die als basis voor een soort van formatietekst moet dienen', zei CD&V-voorzitter Wouter Beke daarover in De Ochtend.

Net als zijn Open VLD-collega Gwendolyn Rutten wil Beke dat De Wever stilaan duidelijkheid schept. Het geduld over de aanhoudende gesprekken met Vlaams Belang lijkt op. 'Het is belangrijk dat er uiteindelijk partijen aan tafel komen die samen een meerderheid kunnen vormen. Dat is ook niet zo moeilijk. Ik denk dat dat best zo snel mogelijk gebeurt', aldus Beke.

Hij vindt het 'bijzonder' dat er zowel in Vlaanderen als in Wallonië besprekingen plaatsvinden tussen partijen die samen geen meerderheid hebben in het parlement.

Uit de hoek van Vlaams Belang krijgt De Wever dan weer de boodschap om 'het been stijf te houden'. In een opiniestuk op Knack.be dringt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens aan op 'Vlaamse frontvorming'. Hij vindt dat N-VA samen met Vlaams Belang een ultimatum moet opleggen aan CD&V en Open VLD: 'Ofwel respecteren die partijen de wil van de kiezer en steunen ze een Vlaams en rechts beleid, ofwel moeten ze op zoek gaan naar een alternatieve linkse meerderheid.'

Colombia

De Wever lijkt dus voor een scharniermoment te staan. In ieder geval lijkt het stilaan onwaarschijnlijk dat er al een nieuwe Vlaamse regering is op 11 juli, de Vlaamse feestdag.

'Dat lijkt me onwaarschijnlijk', zo zei ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois vrijdag voor aanvang van zijn laatste ministerraad. Hij wijst erop dat zijn regering vijf jaar geleden ook pas werd gevormd na 11 juli.

Dat De Wever binnenkort, van 6 tot 14 juli, een achtdaags werkbezoek brengt aan Colombia, is volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke wel 'op zijn zachtst gezegd ongelukkig'.

'Ik denk dat hij dat zelf ook wel vindt. Iedereen voelt wel aan dat dat een ongelukkige timing is', zo zei Beke vrijdag in de VTM-studio.

Volgens Bourgeois is het Zuid-Amerikaanse werkbezoek van De Wever echter geen onoverkomelijk probleem. 'Dat hoeft geen probleem te zijn. Anderen kunnen voortwerken op het werk en op de teksten die Bart tegen dan heeft voorbereid.'