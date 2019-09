Groen en SP.A vragen intussen dat het parlement de vorming van de nieuwe regering niet afwacht om aan de slag te gaan.

In het Vlaams Parlement wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat er tegen 23 september geen Vlaamse regering gevormd zal zijn en dat de nieuwe minister-president die dag dus ook geen Septemberverklaring zal kunnen afleggen. Dat heeft voorzitter Wilfried Vandaele (N-VA) donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Woensdag al bevestigden anonieme bronnen dat de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld 23 september niet als een fetisj beschouwen. Ze mikken nog altijd op een akkoord tegen die datum, maar de 'inhoud primeert op die symbolische timing', viel te horen.

Wilfried Vandaele, sinds juli de voorzitter van het Vlaamse Parlement, bevestigt nu dat de vooropgestelde datum mogelijk niet wordt gehaald. 'Het kan nog altijd, maar wij houden er steeds meer rekening mee dat dit niet gebeurt.'

Volgens Vandaele is het afleggen van een Septemberverklaring op de vierde maandag van september vooral een kwestie van traditie. 'Als de regering niet op tijd klaar is, zal het bureau van het Vlaams parlement samenkomen en beslissen dat er die dag geen Septemberverklaring komt.'

Budget heikel punt

Dat de Vlaamse formatie mogelijk wat meer tijd in beslag neemt dan eerst werd vooropgesteld, heeft volgens Wilfried Vandaele onder meer met het financiële plaatje te maken. 'Het manna valt niet uit de hemel, het budget is inderdaad een van de heikele punten.'

Maar ook inhoudelijk valt er nog werk te verzetten, zegt Vandaele. De verschillende thematische werkgroepen hebben over veel zaken akkoorden bereikt, maar de openstaande punten moeten nu nog in de centrale werkgroep worden behandeld, 'waar knopen moeten worden doorgehakt'.

Vandaele hoopt dat een eventueel uitstel maar een paar dagen duurt. Dat zou betekenen dat ook het Vlaams Parlement later dan gepland aan de slag gaat. Vandaele: 'Tijdens deze overgangsperiode kunnen we noodcommissies vormen, maar in principe worden de vaste commissies nog niet samengesteld. Ik voel bij de collega's ook niet echt de behoefte om nu al grote dingen te doen, we wachten de vorming van de nieuwe regering af.'

Reactie Groen en SP.A

Groen-fractieleider Björn Rzoska is het daar evenwel niet mee eens. Ook in De Ochtend zei hij dat 'het parlement aan zijn werk moet kunnen beginnen'. Er liggen heel wat dossiers op de plank die de aandacht van het parlement verdienen, aldus Rzoska. 'Ik heb het gecontroleerd bij de diensten van het parlement en er is niets dat ons tegenhoudt om de commissies op te richten en aan de slag te gaan.'

Conner Rousseau (SP.A) sluit zich bij de oproep van Rzoska aan.