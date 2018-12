Vlaamse documentaires richten zich te veel op BV's, waardoor de internationale belangstelling uitblijft

Elk jaar bezoeken we met studenten van het RITCS, de school waar ik lesgeef, het IDFA, kort voor Internationaal Documentaire Festival Amsterdam. Dat festival is zowat de tegenhanger van het Filmfestival van Cannes, maar dan voor non-fictie films. Het is alleen al imposant door zijn omvang : gedurende twee weken worden in een twintigtal zalen meer dan 300 films vertoond, met werk van gerenommeerde cineasten tot eindwerken van studenten. Wie zich een beeld wil vormen van de huidige stand van zaken van de documentaire, moet eind november naar Amsterdam.

...