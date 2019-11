De Vlaamse cultuursector protesteert morgen/donderdag aan het Vlaamse Parlement om nogmaals zijn ongenoegen te uiten over de besparingen die de regering van Jan Jambon wil doorvoeren. Dat meldt State of the Arts (SOTA) woensdag op zijn Facebook-pagina.

Zaterdag raakte bekend dat de Vlaamse regering bespaart in de cultuursector. In de werkingssubsidies komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen. Voor hen wordt de besparing op 3 procent beperkt. De projectsubsidies zakken dan weer fors: met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen euro in 2020.

Meer dan tweeduizend mensen, voor het merendeel verbonden aan Vlaamse cultuurhuizen, zakten dinsdagavond af naar de Beursschouwburg in Brussel om er te debatteren over de plannen van Vlaams minister-president Jambon om te snoeien in de subsidies voor de sector. Organisator Michiel Vandevelde van SOTA had het over 'een desastreus beleid, dat schreeuwt om een solidaire reactie van alle mensen die begaan zijn met cultuur'.

Donderdag wil de cultuursector massaal protesteren aan het Vlaams Parlement. De bedoeling is dat sympathisanten er rond 9 uur verzamelen om mee te protesteren aan de zaal Jan Van Eyck, waar de commissie Cultuur om 10 uur vergadert. 'Dit is het laatste moment waarop er kan protest aangetekend worden alvorens de commissie de beleidsnota van cultuur 2019-2024 van Jan Jambon mogelijk zal goedkeuren', aldus de organisatie.