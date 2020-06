Vlaams topambtenaar Karine Moykens gaat haar taak als hoofd van de taskforce voor de woonzorgcentra combineren met het voorzitterschap van het interfederaal comité Testing & Tracing.

Dat werd woensdag beslist op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Moykens is secretaris-generaal van het Vlaamse departement Welzijn. In 2019 sleepte ze de titel van 'overheidsmanager van het jaar' in de wacht.

Moykens kwam volop in beeld toen Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) haar aan het hoofd zette van een speciale taskforce. Die had Beke in het leven geroepen om de gezondheidscrisis in de woonzorgcentra te bezweren. De taskforce maakte deel uit van een noodplan dat Beke begin april uitrolde.

Vanaf nu staat Moykens dus ook aan het hoofd van het interfederaal comité Testing & Tracing. Ze volgt er Emmanuel André (KUL) op. Zowel binnen de GEES-groep als in de media nam André zelden een blad voor de mond.

Het kabinet-Beke bevestigt dat Moykens aan het hoofd blijft staan van de Vlaamse taskforce.

Een van de uitdagingen is de uitrol van een mobiele applicatie die het manuele contactonderzoek aanvult. Op de interministeriële conferentie hebben de ministers zich geëngageerd om 'maximaal samen te werken in dit dossier, onder meer om te vermijden dat verschillende applicaties op het Belgisch grondgebied zouden bestaan'.

Dat werd woensdag beslist op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Moykens is secretaris-generaal van het Vlaamse departement Welzijn. In 2019 sleepte ze de titel van 'overheidsmanager van het jaar' in de wacht.Moykens kwam volop in beeld toen Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) haar aan het hoofd zette van een speciale taskforce. Die had Beke in het leven geroepen om de gezondheidscrisis in de woonzorgcentra te bezweren. De taskforce maakte deel uit van een noodplan dat Beke begin april uitrolde.Vanaf nu staat Moykens dus ook aan het hoofd van het interfederaal comité Testing & Tracing. Ze volgt er Emmanuel André (KUL) op. Zowel binnen de GEES-groep als in de media nam André zelden een blad voor de mond.Het kabinet-Beke bevestigt dat Moykens aan het hoofd blijft staan van de Vlaamse taskforce. Een van de uitdagingen is de uitrol van een mobiele applicatie die het manuele contactonderzoek aanvult. Op de interministeriële conferentie hebben de ministers zich geëngageerd om 'maximaal samen te werken in dit dossier, onder meer om te vermijden dat verschillende applicaties op het Belgisch grondgebied zouden bestaan'.