Vlaamse begroting kleurt 718 miljoen minder rood 

‘Het begrotingstekort in 2022 zal 1,9 miljard bedragen in plaats van 2,65 miljard euro, een verschil van 718 miljoen euro’, zegt Vlaams minister van Begroting Matthias Diependale (N-­VA) in De Zondag.

Dat het begrotingstekort 718 miljoen euro lager uitkomt dan geraamd, heeft te maken met enkele eenmalige meevallers. ‘Zo hebben we 18,6 miljoen euro coronasteun teruggevorderd van bedrijven die er geen recht op hadden. We hebben daarnaast minder steun moeten uitkeren aan ondernemingen en minder coronamateriaal moeten voorzien dan verwacht, een meevaller van liefst 387 miljoen euro. Er is ook 32,3 miljoen euro minder uitgegeven aan dienstencheques door onder meer een tekort aan poetspersoneel en door meer mensen die van thuis uit hebben gewerkt.’

Tegenvaller dit jaar waren de minder ontvangen aan gewestbelastingen. ‘Dat komt enerzijds door de verlaging van de registratierechten van zes naar drie procent en de huizenmarkt die dit jaar is vertraagd. Dat heeft ons 228 miljoen euro minder opgebracht. Ik wil met deze cijfers zeker nog geen victorie kraaien, want het Vlaams tekort blijft bloedrood. In elke begroting heb je meevallers en tegenvallers. Onze begroting is de laatste jaren wel voorzichtig en degelijk opgesteld. Dat is nodig voor een begroting in evenwicht in 2027.’