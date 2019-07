Vlaams Parlementsvoorzitter en burgemeester van Dessel Kris Van Dijck (N-VA) heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een ongeval veroorzaakt terwijl hij onder de invloed van alcohol achter het stuur zat. "Ik schaam me zeer diep", reageert Van Dijck. Hij zal zijn vergoeding als parlementsvoorzitter van deze maand aan een fonds voor verkeersslachtoffers schenken.

"Wij werden opgeroepen voor een verkeersongeval met stoffelijke schade en hebben ter plaatse vastgesteld dat de burgemeester aan het stuur zat", zegt Robert Lehaen van de politiezone Balen-Dessel-Mol. "Omdat hij de voorzitter is van het college van onze politiezone, en dus onze baas, hebben wij de collega's van de nabijgelegen politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gebeld om de vaststellingen te doen."

De politicus ramde een aanhangwagen, maar er vielen geen gewonden. Volgens mediaberichten had Van Dijck 1,42 promille alcohol in het bloed en moest hij zijn rijbewijs voor 6 uur inleveren.

Excuses

Van Dijck bevestigt in een mededeling het verhaal. "Met een glas te veel op reed ik een aanhangwagen aan", zegt hij. "Ik ben me ervan bewust dat dit echt niet kan en ik schaam me hiervoor zeer diep. Zeker vanuit mijn functie heb ik een voorbeeldrol. Ik bied dan ook mijn oprechte excuses aan."

Van Dijck zegt dat hij de klok niet kan terugdraaien, maar er wel alles aan wil doen om zijn fout recht te zetten. "Ik zal mijn vergoeding als parlementsvoorzitter van deze maand aan een fonds voor verkeersslachtoffers schenken. En ik zal de straf aanvaarden die ik verdien".

"Drinken en rijden gaan niet samen. Gisteren niet, morgen niet maar ook heden niet. En ik hoor dat te weten", besluit Van Dijck.